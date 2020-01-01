شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شعراوى يحاضر نواب المحافظين.. ويطالبهم بأفكار ومبادرات لصالح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذى التقى بنواب المحافظين الجدد ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبى المكثف لهم.

ورحب اللواء محمود شعراوى المحاضرة بالنواب الجدد، مشددا على ثقل المسئولية التى وكلت إليهم، وأهمية دور كل نائب ومحافظته فى مواجهة وحل المشكلات والتطوير المستمر.

Advertisements

وعرض شعراوى محاور الوزارة ودورها فى التنسيق بين الوزارت والمحافظات، وتقديم الخدمات المحلية وتطبيق اللامركزية والحوكمة، والتطوير المستمر لرؤية الوزارة وتطوير هيكلها التنظيمى، وتنسيقها مع اللجان المختصة فى مواجهة التعديات والمخالفات، والاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وتطوير منظومة التخطيط.

كما أكد على ضرورة ملامسة أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، والصبر فى حل المشكلات، والتعاون مع الإعلام فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين، والبحث عن الأفكار والمبادرات لصالح المواطنين وتنفيذها.

ويأتى البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدريب الثلاثة وعشرين نائبًا الذين أدوا اليمين الدستورية فى آخر نوفمبر الماضى، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفى والاجتماعى والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.