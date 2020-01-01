شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والتعليم العالى يوقعان بروتوكول تعاون لتعميم المفاهيم البيئية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بروتوكول تعاون بشأن تعميم المفاهيم البيئية العالمية في التعليم وكذلك الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والالكترونية من خلال مشروعي إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ومشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو CB 3 التابعين لوزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDB.

أكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى ربط تطوير الصناعة والبيئة بالبحث العلمي ورفع وعي وبناء قدرات الأجيال القادمة في مجالات الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والإلكترونية وكذلك مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخى.

كما يهدف البروتوكول الى رفع الوعي البيئي بالاتفاقيات البيئية الدولية وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية الهامة من خلال تصميم برنامج تدريبي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتضمين المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، إضافة إلى عقد مسابقة بيئية لاختيار أفضل الجامعات الصديقة للبيئة طبقا لمعايير محددة ، وعقد مسابقة طلابية للوقوف على مستوى الوعي البيئي وتحفيز الرغبة والقدرة على الابتكار.

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعي إلى بناء قدرات الطلبة والعاملين والهيئة المعاونة بالجامعات فيما يخص تحسين كفاءة استخدامات الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمخلفات (الإلكترونية والكهربائية والطبية) والموارد الطبيعية وذلك من خلال إطلاق حملة توعية حول ضرورة التخلص بطريقة آمنة من المخلفات الإلكترونية وكذلك آثار التداول الغير آمن لتلك المخلفات على الصحة والبيئة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية لجمع المخلفات الالكترونية بمشاركة شباب الجامعات مع تنفيذ تصور للمراحل اللاحقة للتعامل مع المخلفات.

Advertisements

وتتضمن بنود البروتوكول الإعداد لإدراج مناهج علمية عن الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية ضمن المقررات الدراسية لكيات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، إضافة إلى إدراج مناهج علمية على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا عن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكليات القطاع الطبي والهندسي وكليات العلوم والزراعة والتربية.

كما يهدف البروتوكول إلى بناء ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجامعات (المستشفيات الجامعية، الكليات والوحدات البيئية) وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية التي تغطي كافة أفرع إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية إلى جانب أساليب حماية الموارد الطبيعية المحيطة ، وتعميم سياسات التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والكهربائية والطبية المتولدة عن جميع الجهات والإدارات الطبية والمنشآت التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تعميم سياسات وخطط الأدلة الإرشادية الخاصة بالإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية على الإدارات الجامعية المستهدفة.

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول ربط البحث العلمي بالصناعة من أجل تطوير العملية الصناعية وزيادة فاعليتها لاستخراج المعادن النفيسة من خلال معهد الفلزات ومعهد بحوث الإلكترونيات، ودراسة استخدام ناتج الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية في إنتاج الطاقة، إضافة إلى ابتكار وتطوير تكنولوجيات لرفع كفاءة استخراج المعادن النفيسة من المخلفات الالكترونية وكذلك تعظيم استخدامات تلك الموارد.