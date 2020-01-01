شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات: إلغاء قرار معادلة دكتوراه وتحويل صاحبها للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالمجلس الأعلى للجامعات، تقديم بلاغ ضد أحد الطلاب إلى النيابة العامة بعدما تقدم بطلب لمعادلة شهادة حصل عليها من جامعة تورو بأمريكا فى القانون الجنائى، حيث أنه بالفحص عن الشهادة انكشف عدم منح الجامعة تلك الشهادة وهو ما دفع المجلس الأعلى للجامعات لسحب قرار معادلة الدكتوراه وإبلاغ النيابة العامة نظرا لاعتبار المعادلة والعدم سواء.

قرر المجلس الأعلى للجامعات سحب قرار رئيس المجلس رقم 229 الصادر فى 27 سبتمبر 2016، والمتضمن مُعادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها أحد الطلاب من جامعة تورو بالولايات المتحدة الأمريكية فى القانون الجنائى بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن هذا القرار يأتى فى ضوء ثبوت غش وتزوير وتدليس من جانب الطالب المعنى بالأمر ، حيث اتضح بعد مخاطبة المستشار الثقافى المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجامعة المذكورة فى الشهادة لا تمنح درجة الدكتوراه فى القانون، كما أثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم التزييف والاحتيال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أن شهادة الطالب مزورة.

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وذكر البيان أنه قد ترتب على التزوير والغش فى شهادة الطالب انعدام قرار المعادلة وعدم تحصينه مُطلقًا، ويعتبر هو والعدم سواء، كما قرر المجلس أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الطالب وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وإبلاغ كافة الجامعات المصرية بهذا القرار.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تكثيف جهود التوعية لطلاب الجامعات وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى بمخاطر حروب الجيل الرابع واستهدافها لاستقرار الدولة، وأكد المجلس على ضرورة الاستعانة بالرموز الثقافية فى الحوار مع الطلاب من خلال الندوات والفعاليات والأنشطة الطلابية الثقافية لتوعيتهم بمخاطر هذه الحروب.

ووافق المجلس على توصيات اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آليات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس علي وضع بنوك الأسئلة وفق المعايير المحلية والعالمية، والاستفادة من برامج التعلم الإلكترونى الموجودة ببنك المعرفة، وبرامج التعلم الإلكترونى فى الجامعات.