شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والمبيعات تتخطى 1.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، سير العمل بمعرض ديارنا على مدار اليوم وتطمئن بشكل مستمر على مستوى الإقبال على المعرض وحركة المبيعات ومتطلبات العارضين وردود أفعال رواد المعرض ،كما تلقت "القباج" تقريرا من الإدارة المركزية للتنمية والأسر المنتجة يشير إلى تحقيق المعرض لمبيعات تتخطى 1.5 مليون جنيه خلال الأيام لـ 5 الأولى.

وأكدت القباج، أن هناك تنوع كبير فى المبيعات ما بين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات إلى جانب منتجات الفيوم ضيف شرف المعرض، كما أن هناك تنوع في أعمار زوار المعرض مما يعكس اهتمام كبير من كافة الشرائح العمرية بزيارة المعرض ،مضيفة أن الإقبال مقبول في ظل موسم الامتحانات .

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جدير بالذكر أن معرض "ديارنا" هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية.

يستقبل معرض "ديارنا" الزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قالت إن معرض ديارنا يعد أكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة ويعكس استيراتيجية الوزارة في دعم وتسويق الحرف اليدوية وأن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبة فضلا عن منتجات متميزة للاشخاص ذوى الإعاق وأن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثيه في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.

ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التى تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية كما تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.