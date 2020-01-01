شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط وسحب رعدية ممطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط، حيث حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح الجنوبية الغربية والشمالية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

وﺗﺼﻞ البرودة ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﺣﺮﻛﻪ الملاحة اﻟﺒﺤﺮية.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 8 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الخميس، ﻃﻘﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ، واﻧﺨﻔﺎض ﻓى درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اأﻧﺤﺎء، وﻄﻘﺲ ﺑﺎرد على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤرى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل سيناء، كما ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.