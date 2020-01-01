شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء عام 2019، وأعلن الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليونا و 510 ألاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وقال إنه تم صرف منح لمواليد 34 عاملا ومنحة الزواج لـ 5 عمال، ومنح للوفاة لـ 6 عمال، والرعاية الصحية لعمليات جراحية لـ 4 عمال، وفقا للضوابط والشروط الواردة بالرعاية الصحية والاجتماعية بلائحة العمالة غير المنتظمة 62 لسنة 2019.

من جهة أخرى أوضح مدير المديرية أنه تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة بسرعة الانتهاء من التحول الرقمى بداية إبريل المقبل وإيجاد حلول لمعوقات تنفيذ الربط الكامل للمديرية ومكاتبها تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات بالمديرية ومسئولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي ومدير الإدارة المالية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير شئون المناطق لبحث كافة المعوقات والعمل علي إزالتها سواء كان عن طريق توفير الأجهزة أو إصلاح وصيانة لبعضها عن طريق المتوفر بند التجهيزات وبند الصيانة بميزانية المديرية، وتدريب العاملين بالمكاتب والإدارات لضمان تنفيذ الربط الكامل والتحول الرقمى.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عاجل يوضح ما تم إنجازه وكيفية التغلب على المعوقات والتأكيد على إتمام التحول الرقمى كاملا قبل أول إبريل المقبل.