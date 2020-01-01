شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يتفقد سير عمل الخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد سير عمل الخدمات الأرضية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، وخاصة أن اليوم هو أول يوم عمل لنشاطي البوش باك ومظهر الكبائن الذى تم ضمه لأنشطة الخدمات الارضية من شركة الصيانة.

وتابع الطيار أحمد عادل، استعدادات شركة الخدمات الأرضية لضبط إيقاع العمل بهذه الأنشطة ، وكيفية تناسقها مع الأنشطة الأخرى بالشركة ، كما تفقد رئيس مصر للطيران، مواقع العمل تحت الطائرات

وأيضا منطقة الفرز وتابع نظام العمل بها، كما اطمأن على سير العمل وإنتظامه بمنطقة الترانزيت داخل الصاله الموسمية، والمطار الجديد .

وحرص الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، على تهنئة العاملين بالعام الميلادي الجديد، وتقدم بالشكر على مجهوداتهم ونشاطهم الملحوظ خلال الفتره الماضيه ، وطالبهم بالإستمرار على نفس نهج العمل والإجتهاد خاصة مع موسم الشتاء الذى يشهد رواجاً سياحياً وتزداد فيه الرحلات القادمه من الدول الأوربية.

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رافق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في جولته التفقدية المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، والمهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل، وعلاء عبد الرحمن مدير عام التحميل بالقاهرة.

يذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نجحت في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية بمحطة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر من العام الماضي ،دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ IATA للحصول علي الشهادة، والتي يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، ما حرصت عليه الشركة للحصول عليها.

وتعد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية إحدى كبرى الشركات وتمتاز بدرجة عالية من الاحترافية، كما يمتاز العاملون بها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف، ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.