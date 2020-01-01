شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمراقبة الأغذية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بشمال سيناء، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، حملة مكبرة للمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الأغذية والمأكولات وتوعية العاملين بها بمخاطر فساد الأغذية والمشروبات وآثارها على صحة الإنسان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور رمضان إسحاق توفيق، مدير عام الطب الوقائى، وتحت إشراف محمد فرحان، مراقب عام الأغذية في مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال فتحى عثمان، مدير مكتب التيقيف والإعلام الصحى، إن الحملة برئاسة منصور الشبراوى، مراقب عام الأغذية بالعريش، وباشتراك كل من السيد محمد رواج وياسر عنانى ومطاوع عبدالحليم ومحمد فايز عروج، مفتشى الأغذية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت السياحية ومحال بيع وتجهيز المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها وكذا الإشراف عليها ومتابعتها، كما تمت توعية العاملين في تلك المنشآت والمحال بمخاطر فساد الأغذية وبيعها للمواطنين وأضرارها على الصحة العامة وتوضيح العقوبات المقررة قانونا.

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وأضاف أنه تم سحب عدد من العينات لتحليلها، وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض الجهات المخالفة للقرار 96، وتم إعدام كمية من الأغذية التالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما تم إعداد تقرير مفصل عن كل حالة لعرضه على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد «عثمان» أن الحملات مستمرة لمراقبة الأغذية والإشراف عليها ومتابعة عمليات تجهيزها وبيعها حرصا على الصحة العامة.

وكانت مديرية الصحة في شمال سيناء قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.