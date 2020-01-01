شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر والأبحاث العلمية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية والإنسانية والأدبية وجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، والتي تنظمها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي لتمتد لمدة شهرين حتى نهاية فبراير المقبل.
وأضاف زكي أن هذه الجوائز تقدم سنويا حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها، وتعرض اللجنة العليا للجوائز توصياتها بالترشيحات النهائية على مجلس الجامعة.
فيما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على تشجيع تقديم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع للوصول إلى الهدف المنشود لإيجاد حلول لمشاكل المجتمع المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر والأبحاث العلمية بجامعة قناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.