شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر والأبحاث العلمية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مد فترة التقديم لجائزتي الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية والإنسانية والأدبية وجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، والتي تنظمها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي لتمتد لمدة شهرين حتى نهاية فبراير المقبل.

وأضاف زكي أن هذه الجوائز تقدم سنويا حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها، وتعرض اللجنة العليا للجوائز توصياتها بالترشيحات النهائية على مجلس الجامعة.

فيما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على تشجيع تقديم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع للوصول إلى الهدف المنشود لإيجاد حلول لمشاكل المجتمع المختلفة.