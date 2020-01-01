شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مُفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي يُغرق كورنيش أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبّب كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل في أسوان في غرق كورنيش أسوان وانقطاع المياه عن معظم المناطق بمدينة أسوان. انتقلت سيارات الحماية المدنية وفرق صيانة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر، وتم قطع المياه والبدء في شفط المياه التي أغرقت أجزاء كبيرة من الكورنيش في الاتجاهين، وتم تحويل مسار المرور إلى الشوارع الداخلية.

وكلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم عزت، بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح، إذ انتقل إلى موقع الكسر لمتابعة الجهود المبذولة من مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرق الصيانة التابعة لها، بدعم من قوات ومعدات الحماية المدنية.

وأشار السكرتير العام إلى أن متابعة اللواء أشرف عطية، جهود إصلاح الكسر، الذي وقع بخط مياه الشرب الرئيسي ١٢ بوصة، والتعامل مع تداعياته، على أن تتم إعادة تدفق مياه الشرب فور إنهاء الأعمال في إصلاح الكسر بعد التشغيل التجريبى والتأكد من سلامة خط المياه، لافتًا إلى أنه تم إغلاق المحابس العمومية لوقف تدفق مياه الشرب حتى يتسنى شفط تجمعات وتراكمات المياه من الشارع الرئيسى للكورنيش والشوارع الجانبية من خلال طلمبات سيارات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي في أسوان