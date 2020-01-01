شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: متابعة مستمرة لنسب تنفيذ الخدمات والبنية التحتية بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الاكثر احتياجا التي تم إدراجها بالبرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة.

صرح بذلك المهندس حسين السنينى، مدير إدارة تنمية القرية بمطروح، وأضاف أنه توجه برفقة اللواء هانى يوسف، رئيس مدينة الضبعة، وفتحى الجمل، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، إلى قريتى سيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة للوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها ببرنامج «حياة كريمة» بالقريتين وتذليل العقبات.

وأوضح السنينى أن القرى المستهدفة ببرنامج «حياة كريمة» هي قرى زاوية العوامة بالضبعة، حيث تم تأهيل 26 منزلا وهدم وبناء 3 منازل، وإقامة 3 فصول إعدادى و5 خزانات لتجميع مياه الأمطار، وجارٍ تدعيم مجمع المصالح ورصف 600 م، وسيدى شبيب بالضبعة، حيث تم الانتهاء من تأهيل وتسليم 30 منزلا وجارٍ إقامة خزان مياه أرضى ورفع كفاءة مركز الشباب وإنشاء 5 خزانات سعة 100 م3 وجار طرح استبدال محول الكهرباء الصغير بآخر بسعة أكبر ورصف 800م، وأبومزهود ببرانى وجار هدم وإقامة 10 منازل وتأهيل 9 أخرى، ورفع كفاءة المدرسة ومدرج إنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية من خطة المحافظة، وبهى الدين بسيوة، وتم الانتهاء من تأهيل 22 منزلا ًوجار هدم وبناء 16 منزلا آخر، وترميم مدرسة الفصل الواحد وجارٍ طروح تدعيم أعمال الإنارة ورصف 1كم، وسيدنا هود بالحمام، حيث تمت إعادة تأهيل وتسليم 18 منزلا ورفع كفاءة الوحدة الصحية وبناء سور المدرسة بالقرية ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب.