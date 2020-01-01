شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية في «البريجات» تكشف على 2356 مريضًا بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنفيذ قافلة طبية علاجية استثنائية بقرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة، وتمكنت القافلة من الكشف على 2356 من المرضى.

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وقال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة تكونت من 15 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات، منها جراحة عامة وأمراض جلدية وتناسلية وأمراض عيون ومسالك وأطفال ونساء وتوليد وأمراض باطنة، بالإضافة إلى عمل عدد ٢٣٩ تحليل دم وطفيليات، وعدد ٨ أشعة سينية، وعدد ٤٣ موجات صوتية، وعدد ٢٢ حالة خلع أسنان، والكشف على عدد ١٢٠ حالة للأمراض غير السارية، وعمل تثقيف صحي لعدد ٣٣٥.

قافلة طبية فى «البريجات» بالبحيرة

وأشار «بيومى» إلى قيام المديرية بتدريب العاملين ببنوك الدم بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة على جميع أعمال بنوك الدم، والتأكيد على المعايير القياسية لنقل الدم ومشتقاته.

قافلة طبية فى «البريجات» بالبحيرة

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار عمل القوافل الطبية العلاجية، وتكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها، وتحقيق أكبر استفادة من القوافل الطبية، والعمل على توصيل الخدمة العلاجية الجيدة للمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

قافلة طبية فى «البريجات» بالبحيرة