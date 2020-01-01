شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» لنواب المحافظين الجدد: «لازم المواطن يشعر بوجودكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، بمقر الأكاديمية للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم، وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لنواب المحافظين الجدد.

واستعرض شعراوى محاور تطوير التنمية المحلية، فيما يخص سياسات وتشريعات الإدارة المحلية، والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ونظم العمل وتقديم الخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية والموارد المحلية وتطوير منظومة التخطيط.

كما عرض الوزير محاور دور الوزارة فيما يخص التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات وتطبيق اللامركزية والحوكمة ودعم وتمكين الإدارة المحلية، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى والمحافظات فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

كما عرض الوزير لمحور التطور المؤسسى للوزارة والمحافظات، حيث أكد شعراوى أنه يتم دعم التطور المؤسسى للوزارة من خلال مراجعة وتطوير رؤية الوزارة ومجالات عملها، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، ووضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف في الهيكل التنظيمي، كما أشار الوزير إلى أن ملف العمل المؤسسي لملفات الوزارة شهد فتح ملفات هامة من ضمن مهام الوزارة، ومنها المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وملف السكان وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وفيما يخص التطوير المؤسسى للمحافظات، قال الوزير إنه يتم وضع هيكل تنظيمى جديد للمحافظات والمراكز والقرى وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء وسيتم العمل بتلك الهياكل خلال الفترة المقبلة، حيث تم العمل بها في محافظتى قنا وسوهاج عبر برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

كما استعرض شعراوى الهيكل التنظيمى الحالى للوزارة وملامح الهيكل المقترح وكذا هيكل المحافظات المقترح.

كما عرض شعراوى للجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص ملف التدريب ورفع قدرات الكوارد البشرية في الادارة المحلية، سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات.

حيث أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية على كافة مستويات قيادات المحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث سيتم خلال العام المالى الحالى تنظيم حوالى 140 دورة تدريبية يستفيد منها حوالى 10 آلاف.

كما فرت الوزارة فرص الدراسة والتدريب خارج مصر لعدد من شباب الإدارة المحلية والكوادر المختلفة في دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية.

كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى ترسيخ ممارسات التخطيط التشاركى من أسفل لأعلى ووضع خطط استراتيجية متوسطة الأجل، كما استعرض اللواء محمود شعراوى لبعض البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها الوزارة في بعض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارة المعنية مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج وبرنامج حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة الخدمات عبر ميكنة كافة المراكز التكنولوجية والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ورفع قدرات وتدريب مسؤولى المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات.

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وطلب شعراوي من نواب المحافظين الجدد بأن يتعاونوا مع المحافظين في المحافظات التي يعملون بها، وأضاف الوزير: تعاونوا مع السادة المحافظين واستفيدوا من خبراتهم بما يعود بالنفع على خدمة الموطنين.

وقال شعراوي: «لازم المواطن يشعر بوجودكم عن طريق الاستماع إلى مشاكله وشكواه في القري والنجوع مثل المركز والمدينة».

كما طلب الوزير من النواب الجدد بأن يتفاعلوا مع الشكاوي والمشكلات التي تعرضها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بما يساعد في بناء علاقة تعاون واحترام متبادل بينكم وبين الإعلام بما يفيد الوطن والمواطن.

وتابع شعراوي: «ادرسوا الملفات جيداً ولا تتسرعوا في اتخاذ القرارات لعدم الرجعة فيها».

كما طالب الوزير من النواب بأن يبحثوا عن المبادرات والأفكار الجديدة المبتكرة لحل المشاكل والتحديات الخاصة بالمواطنين وسيقدم كل الدعم لهم لتنفيذها.

وأكد شعراوي على أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون الجيد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص بما يساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمبادرات الدولة الخاصة بإيجاد فرص عمل ومنها برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية شعور المواطن بقوة الدولة، خاصة في ملفات إزالة التعديات أو الإشغالات أو المخالفات في الشارع المصري.

كما أكد الوزير على أهمية البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات، خاصة فيما يخص المحاجر والإعلانات والتقنين بما يساعد في تحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة والحالية.

وأشار شعراوي إلى أهمية دور نواب المحافظين في زيادة وعي المواطنين بالمحافظات بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بما يساعد الدولة في تنفيذها.

وقدم الوزير شعراوي الشكر للدكتورة رشا راغب وكافة العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود التى يقومون بها لتنفيذ البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد وكذا عدد من الموارد المحلية بالمحافظات والجهاز الإداري للدولة.

وفي نهاية اللقاء قدم نواب المحافظين الجدد كل الشكر للواء محمود شعراوي على الجهود التي يقوم بها في دعم نواب المحافظين وعلي ما قدمه خلال المحاضرة والخبرات الكبيرة التي نقلها لهم.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريب الثلاثة وعشرين نائبا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

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