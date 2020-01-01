شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على جوائز صالون الشباب في دورته الـ30 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، أمس، عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة 30 المنعقد حاليا بقاعات قصر الفنون.

وجاءت الجوائز كالتالي:

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- الجائزة الكبرى قيمتها 25 ألف جنيه + أوسكار + شهادة التقدير فاز بها محمد عيد أحمد.

- جوائز الصالون قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه + أوسكار + شهادة التقدير فاز بها:

1- جائزة صالون الشباب تصوير

إسلام أحمد الريحانى «مناصفة»

مصطفى سيف النصر «مناصفة»

2- جائزة صالون الشباب نحت منى عمر مصطفى

3- جائزة صالون الشباب رسم

سارة عبدالفتاح «مقسمة»

دعاء عبدالواحد «مقسمة»

سلمى أبوزيد «مقسمة»

4- جائزة صالون الشباب خزف

أحمد محمد الحسينى «مناصفة»

إيمان أحمد سليم «مناصفة»

5- جائزة صالون الشباب تجهيز في الفراغ

محمد خالد عمران «مناصفة»

أحمد محمود سليمان، أحمد شعبان «مناصفة»

6- جائزة صالون الشباب الفنون الرقمية ( تصوير ضوئى- كمبيوتر جرافيك)

مصطفى محمود عامر «مناصفة»

شيماء سمير عبدالمنعم «مناصفة»

7- جائزة صالون الشباب الميديا ( فيديو آرت- فنون تفاعلية)

أمنية محمد، سيد فاطمة الزهراء «مناصفة»

نيرة مصطفى فتحى «مناصفة»

8- جائزة صالون الشباب جرافيك تم تحويل قيمة الجائزة إلى عدد 3 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5000 جنيه.

- الجوائز التشجيعية قيمتها 5000 جنيه + شهادة تقدير فاز بها كل من:

أسماء جمال عبدالوهاب

محمد سعيد حسن

أميرة سعد محمد

سلمى عصام

صفاء محمد عطية

هاجر رجب