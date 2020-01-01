شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على جوائز صالون الشباب في دورته الـ30 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن قطاع الفنون التشكيلية، أمس، عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة 30 المنعقد حاليا بقاعات قصر الفنون.
وجاءت الجوائز كالتالي:
- الجائزة الكبرى قيمتها 25 ألف جنيه + أوسكار + شهادة التقدير فاز بها محمد عيد أحمد.
- جوائز الصالون قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه + أوسكار + شهادة التقدير فاز بها:
1- جائزة صالون الشباب تصوير
إسلام أحمد الريحانى «مناصفة»
مصطفى سيف النصر «مناصفة»
2- جائزة صالون الشباب نحت منى عمر مصطفى
3- جائزة صالون الشباب رسم
سارة عبدالفتاح «مقسمة»
دعاء عبدالواحد «مقسمة»
سلمى أبوزيد «مقسمة»
4- جائزة صالون الشباب خزف
أحمد محمد الحسينى «مناصفة»
إيمان أحمد سليم «مناصفة»
5- جائزة صالون الشباب تجهيز في الفراغ
محمد خالد عمران «مناصفة»
أحمد محمود سليمان، أحمد شعبان «مناصفة»
6- جائزة صالون الشباب الفنون الرقمية ( تصوير ضوئى- كمبيوتر جرافيك)
مصطفى محمود عامر «مناصفة»
شيماء سمير عبدالمنعم «مناصفة»
7- جائزة صالون الشباب الميديا ( فيديو آرت- فنون تفاعلية)
أمنية محمد، سيد فاطمة الزهراء «مناصفة»
نيرة مصطفى فتحى «مناصفة»
8- جائزة صالون الشباب جرافيك تم تحويل قيمة الجائزة إلى عدد 3 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5000 جنيه.
- الجوائز التشجيعية قيمتها 5000 جنيه + شهادة تقدير فاز بها كل من:
أسماء جمال عبدالوهاب
محمد سعيد حسن
أميرة سعد محمد
سلمى عصام
صفاء محمد عطية
هاجر رجب
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