شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٠٩ حالات «مكبرات صوت» في حملات بأحياء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط رؤساء أحياء الإسكندرية ١٠٩ حالات مكبرات صوت، على مدار ٤ أيام، بدءًا من ٢٧ وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩.

وداخل حي المنتزه، تم ضبط ٤٤ حالة مكبرات صوت وميكروفونات، وفي حي المنتزة ثان، أسفرت الحملات عن ضبط ٧ حالات، وفي حي غرب، وفي حي العجمي توجد ٧ حالات، وفي حي الجمرك توجد ١٢ حالة.

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أما في أحياء العامرية ومركز ومدينة برج العرب أسفرت الحملات عن ضبط ١٨ حالة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر منذ أيام، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ببدء حملات لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين على مستوي أحياء المدينة.

وأوضح «الشريف» أن تلك التعليمات استجابة لشكاوى المواطنين، للقضاء على التلوث السمعى بالمحافظة.

وشدد «الشريف» على جميع المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تلك الحملات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في حق المواطن السكندري.