شكرا لقرائتكم خبر عن مرور القاهرة تُعلن تفاصيل تعيين الخدمات المرورية في صلاح سالم ومحور «جوزيف تيتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمدة يوم واحد، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، أثناء تنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح، بشارع صلاح سالم، تحديدًا عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور.

ومن المُفترض على أن تبدأ الأعمال بعد 12 منتصف الليل وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا، الجمعة 3 يناير، وسيتم قطع عرضى في الاتجاهين بالتناوب بشارع صلاح سالم، على أن يتم تنفيذ الأعمال على مراحل.

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كما سيتم العمل بنصف الاتجاه بالتناوب لمدة يوم واحد، بمناسبة القيام بتنفيذ مشروع دهان أسفل كوبرى مشاة مصر القديمة بالاتجاهين، على أن تبدأ الأعمال بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة من صباح الجمعة يوم الجمعة، دون إجراء غلق كلى لنهر الطريق.

وفي إطار تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) في الاتجاهين، ستتم الأعمال لمدة 6 ساعات فقط، تبدأ من مُنتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، السبت 4 يناير، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية في المدة الزمنية المشار إليها، منها تحويل القادم من طريق مصر- الإسماعيلية، ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطىء (طريق الخدمة)، وحتى امتداد الطريق البطئ تجاه مناطق الكلية الحربية.

وكذلك تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار، تجاه محور جوزيف تيتو يسارًا، للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر، وعلى المتجهين لطريق مصر- الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر، ثم محور جسر السويس، ثم طريق الإسماعيلية.