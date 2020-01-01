شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: سحب قرار معادلة دكتوراة في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للجامعات سحب قرار رئيس المجلس رقم 229، الصادر في 27 سبتمبر 2016، والمتضمن مُعادلة درجة الدكتوراة الحاصل عليها أحد الطلاب من جامعة تورو بالولايات المتحدة الأمريكية في القانون الجنائي بدرجة الدكتوراة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في ضوء ثبوت غش وتزوير وتدليس من جانب الطالب المعنى بالأمر، حيث اتضح بعد مخاطبة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجامعة المذكورة في الشهادة لا تمنح درجة الدكتوراة في القانون، كما أثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم التزييف والاحتيال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أن شهادة الطالب مزورة.

وتابعت الوزارة «أنه ترتب على التزوير والغش في شهادة الطالب انعدام قرار المعادلة وعدم تحصينه مُطلقًا، ويعد هو والعدم سواء»، كما قرر المجلس أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الطالب وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وإبلاغ كافة الجامعات المصرية بهذا القرار.