شكرا لقرائتكم خبر عن صقيع وأمطار ودرجة الحرارة تصل لـ«1».. «الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقسا غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة.
كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 15
شبين الكوم 09 15
طنطا 09 15
دمنهور 08 15
الإسكندرية 12 15
بلطيم 12 15
مطروح 09 15
السلوم 06 15
سيوة 03 13
بورسعيد 10 16
دمياط 13 16
الزقازيق 10 15
الإسماعيلية 09 15
السويس 11 16
العريش 07 17
رفح 08 16
رأس سدر 10 18
نخل 01 18
نويبع 14 20
طابا 06 17
كاترين 01 11
الطور 09 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 14 20
الفيوم 06 15
بني سويف 06 16
المنيا 05 16
أسيوط 05 16
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 19
أسوان 08 21
أبو سمبل 12 20
الوادي الجديد 04 19
شلاتين 13 24
أبو رماد 12 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 22
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