شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع استعدادات تنظيم مؤتمر للترويج لمشروعات «اقتصادية قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة سير العمل بالهيئة.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء بمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، فإنه قد صدر قرار بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة هذا الملف المهم.

وأضاف أن مجموعة العمل سالفة الذكر سيكون اختصاصها وضع خطة وآلية عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت مكتبياً وميدانياً من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة، بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقاً للبروتوكول الموقع في هذا الشأن، وكذا ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة لضمان جودة وسلامة البيانات المخزنة عليها، بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة، وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات من تلك القاعدة.

Advertisements

كما ستقوم اللجنة بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للتأمين، ومصلحة الأحوال المدنية، والشهر العقاري وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقاً لحاجة العمل.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مع المستشار محمد عبدالوهاب، نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء بشأن حصر مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح وحصر التصرفات على قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي.

وتابع رئيس الوزراء مع رئيس الهيئة التنسيقات والاستعدادات التي تتم بشأن تنظيم مؤتمر اقتصادي للترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التنسيق بشأن جدول أعمال مجلس رجال الأعمال المصري البريطاني، المقرر عقده قريباً.

وعرض المستشار محمد عبدالوهاب عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في مختلف المحافظات، وكلّف رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للتنسيق بشأن دراسة هذه الطلبات، وسرعة اتخاذ القرارات بشأنها.

واستعرض عبدالوهاب طلب إحدى الشركات الكبرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 ألف م2، لإقامة مجمع صناعي في إدفو، وهي شركة متخصصة في مجال إنتاج الأسمدة البوتاسية والأسمدة المتخصصة، بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار، توفر 800 فرصة عمل مباشرة.