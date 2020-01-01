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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مراكز للدروس الخصوصية فى الحوامدية والهرم والان مع تفاصيل الخبر
كما أغلقت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم مركز للدروس الخصوصية بشارع المنشية بالطوابق وذلك من خلال لجنة نفذها حى الهرم بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس الحى.
وفى سياق آخر استكملت المحافظة بناء وصب أعمدة سور مديرية الزراعة بشارع محمود سامى البارودى، ونقل 2 صندوق كهرباء تمهيدا لإزالة الرصيف لتوسعه الشارع، تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية .
كما نفذ حى العمرانية حملة لإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بعقار بشارع مدكور من شارع الهرم مخالف لشروط الترخيص ، كما تم ضبط حفار يعمل بدون تصريح بحرم الدائرى امام مصنع المكرونة.
وأجرى اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حولة ميدانية تفقد خلالها مشتل قرية البراجيل، لمتابعة سير العمل بالمشتل، وأكد على ضرورة الحفاظ والارتقاء بمستوى الأعمال بالمشتل، كما نفذ حى جنوب برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملات لرفع مستوى النظافة بالحى لإرضاء المواطن الجيزاوى.
نفذ حى العجوزة بقيادة اللواء هانى العنانى، رئيس الحى حملة لرفع الإشغالات من المقاهى والمحلات والباعة الجائلين والأكشاك وإزالة الحواجز الحديدية بشوارع النيل الأبيض بمنطقة ميت عقبة و القدس الشريف بمنطقة المهندسين و نجيب محفوظ وسالم سالم بمنطقة العجوزة وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
غلق سنتر تعليمى بالجيزة
غلق سنتر تعليمى بالجيزة
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