شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الموافقة على تصدير 213 طن تقاوى ذرة وبرسيم لـ5 دول خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقتها على تصدير ما يقرب من 213 طن تقاوى برسيم لسلطنة عمان والهند، وإريتريا، وكينيا، والمجر، خلال أسبوع، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية والصحة النباتية، وجارى اعتماد الموافقات من قبل لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية على تصدير شتلات الفاكهة من جميع الأصناف، وتقاوى المحاصيل الحقلية والبرسيم لجميع دول العالم.

وأكد تقرير رسمى أصدرته لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل " الخليج 365 "، على نسخة منه أنه من بين الموافقات التى تمت، الموافقة على تصدير 20 طن تقاوى سورجم حشيشة السودان إلى سلطنة عمان، والموافقة على تصدير 1 طن و500 كيلو جرام تقاوى برسيم حجازى إلى دولة اريتريا، وتصدير 88 طن تقاوى برسيم مصري الى الهند، وأيضا الموافقة على تصدير 132 طن تقاوى برسيم مصري الى الهند تنطق عليها جميع الإجراءات والشروط الحجرية.

وأوضح التقرير الرسمى الذى أصدرته لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أنه من ضمن الموافقات تصدير 5 كجم من تقاوى المحاصيل الحقلية لأغراض البحث العلمى والتجارب إلى كينا من أصناف تقاوى ذرة شامية هجين فردية وثلاثية بيضاء وصفراء هاى تك "2066،1100،2031" سورجم هجين فردى حورس، وهجين فردى ايزيس، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 210 كيلو جرام تقاوى ذرة شامية صفراء هجين فردية إلى دولة المجر، لأغراض البحث العلمى والتجارب، تطبق عليها جميع الإجراءات والشروط الحجرية التى تتفق مع ضوابط التصدير.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.