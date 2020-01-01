شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء العاصمة تنفذ قرار مصادرة السيارات المهملة بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ عدد كبير من أحياء محافظة القاهرة، عدة حملات لمصادرة السيارات المتهالكة المهملة بالشوارع، تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذى أصدره أمس لمصادرة السيارات المهملة بالشوارع وإيداعها بمخازن المحافظة وبيعها فى مزاد علنى حال عدم التقدم بأوراق ملكيتها، وعدم دفع الغرامة المقررة عليها.

وفى إطار ذلك قاد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، حملة للمرور بشوارع الحى ورصد السيارات المهملة بالشوارع وتم رفع السيارات المتروكة والمهملة بشارع الديورة وميدان أبو الريشن، ومحيط الكنائس، وإيداعها بمخازن المحافظة تنفيذا لقرار المحافظ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب.

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وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع العقاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها، حيث شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام ، وتأمين شوارع العاصمة، خاصة بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.