شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استرداد 42 مليون جنيه كفالة بنكية لـ 716 عاملا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أى ما يوازى 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال عام 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، أن الوزير محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً علي العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

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وأضاف المستشار عادل يوسف أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام خلال عام 2019 بتوفير 780 فرصة عمل خارجية، منوها أنه تم حل 334 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالى 441 شكوى، وتحويل 29 شكوي لحلها قضائيا، ويوجد 78 شكوى قيد الدراسة.

كما قام المكتب بعمل 25 زيارة ميدانية ، فضلا عقد 25 لقاءً مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة 35 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء بعض الأعمال للعمالة المصرية ، والرد علي 2800 استفسار للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية استطاع حل مشكلة مصريين بحصولهما على مستحقاتهم، حيث كان للأول مستحقات تزيد على 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثانى من سبع سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصرى.