شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنفذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى تحت رعاية رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
ويعد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى أحد الآليات التنفيذية لتوصيات وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة، التى شارك فى صياغتها مكتب الشباب الإفريقى فى وزارة الشباب والرياضة خلال اجتماعات الدورة الفنية الثالثة بالجزائر فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الماضى التى حثت على تشجيع نماذج محاكاة الاتحاد الإفريقى وغيرها من الأنشطة المماثلة، التى تعمل على تعميم مفهوم الوحدة الإفريقية بين الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها لتعزيز المشاركة، والاطلاع على عملية صنع القرارات في الاتحاد الإفريقى".
وقد تمكنت وزارة الشباب والرياضة فى وقت لاحق في الحصول علي رعاية مفوضية الاتحاد الافريقي لنموذج المحاكاة وقد وشارك ممثلين عن مكتب الشباب الإفريقى فى الدورة التدريبية الخاصة بإطلاق نماذج محاكاة الاتحاد الإفريقى حول القارة.
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