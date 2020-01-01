شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطن بعد إحتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إستجابة فورية نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ مواطن عقب إحتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول ، وتلقت إدارة شرطة النجدة بلاغاً بإحتجاز أحد المواطنين داخل مصعد بعقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، حيث تمكنت من فتح باب المصعد يدوياً وإخراج المواطن سالماً ودون إصابات، وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المواطن إستحسان المواطنين، وتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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وفى سياق أخر سيطر رجال الحماية المدنية على حريق مخزن بمدينة السلام دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة السلام ، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر المتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية ، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الحوامدية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.