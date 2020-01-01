شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الهيئة الهندسية يستعرض مشروعاتها بالندوة التثقيفية بالتعاون مع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض العميد دكتور محمود خيرى، ممثل الهيئة الهندسية بالندوة التثقيفية الثانية بين الأزهر والقوات المسلحة، الجهود والمشروعات التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم خطة التنمية الشاملة للدولة، وقال خلال فعاليات الندوة التى تعقد لتنمية روح الولاء والانتماء، صباح الأربعاء، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، أن الهيئة الهندسية تنفذ جميع المشروعات بواسطة الشركات والعمال الوطنيين، ودورها إشرافى فقط، لحل أى مشكلات تواجه القائمين على تلك المشروعات.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية المشتركة بشأن توعية المجتمع المدنى بالجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، التى تنظمها قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بالتعاون مع الازهر الشريف، أن أول المشروعات التى شاركت فيها الهيئة كانت بالتعاون مع الأزهر الشريف، وهى الإشراف على تطوير الجامع الأزهر، الذى تم افتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى العهد السعودى الملك محمد بن سلمان، وترميم رفع كفاءة مقر المشيخة والمكتبة وبعض المعاهد الأزهرية ومستشفى الحسين الجامعي.

ولفت إلى أن الهيئة الهندسية رفعت كفاءة 7 موانئ بحرية بتكلفة 22 مليار جنيه، وإنشاء 26 تجمعا سكنيا تنموى فى سيناء، فضلا عن تطوير المناطق العشوائية.

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وقال إن الهيئة الهندسية تشرف على 2343 مشروعا، بتكلفة 822 مليار جنيه، بمشاركة 1440 شركة وطنية، و5 مليون مهندس وفنى وعامل، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات التى تشرف عليها الهيئة تقدم الخدمة للمواطنين فى شتى المجالات.

وقال ممثل الهيئة الهندسية: "القوات المسلحة لم تنسى سيناء الحبيبة، وتم تنفيذ 328 مشروعا بها بتكلفة 250 مليار جنيه".

ويحضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبى، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من وعاظ وواعظات الأزهر، وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين.

وتأتى الندوة ضمن التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة وفى ضوء البرنامج التنسيقى بين الأزهر الشريف و"قيادة قوات الدفاع الشعبى، بشأن توعية المجتمع المدنى بالجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.