شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 230 مليون جنيه لتطوير منظومة الطرق خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر
تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح وهم "النائب صبحى الدالى والنائب أبو بكر غريب والنائب الحفنى عبد المعز الشيخ والنائب محمد صلاح أبو هميلة والنائب علاء عابد والنائب عبدالوهاب خليل" والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلى والجيش والمدبح بمركز ومدينة العياط حيث تم تخصيص 8 ملايين جنيه كاعتماد أولى للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف بهم إلى جانب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بشوارع يوسف السباعى والجيش والكرنك بمركز ومدينة الصف تمهيدا للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف لهم .
وأكد راشد على أهمية اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب من أجل التكاتف والتعاون للعمل علي الإرتقاء والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن ولتحقيق مستوى معيشى أفضل ينال رضاء المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية مزغونة بالبدرشين وجارى العمل علي تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية .
وفى نفس الإطار انتهت محافظة الجيزة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس وذلك خلال حملات استمرت علي مدار يومين حيث جاءت تلك الحملات استجابة لمطالب المواطنين إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من مطقة أرض المطاحن من خلال هيئة النظافة والتجميل وذلك عقب الجولة التى قام بها محافظ الجيزة بالمنطقة للوقوف على حالة النظافة بها .
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