شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شلل مرورى بكورنيش النيل من الساحل حتى ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الكورنيش صباح اليوم الأربعاء، من منطقة الساحل حتى ميدان التحرير شلل مروري تام، بسبب تعطل أتوبيس، أمام مبنى "أركاديا"، ووجود أعمال تطوير على الكورنيش، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم الحركة المرورية، حيث شهد الكوبري في الاتجاه من ميدان التحرير حتى أخر الكوبري اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز انتظام المرور، وانسابت الحركة في الاتجاه المقابل، من مطلع الكوبري في منطقة الدقى حتى نزلة ميدان التحرير، وعبد المنعم رياض.

كما شهد ميدان الإسعاف في منطقة وسط البلد سيولة مرورية، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وتنظيم حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور تحسبا لسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية.

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كما كثفت إدارات المرور من التواجد المروري الفعال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.