شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استكمال إجراءات تشغيل منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الوحدة المركزية لإدارة مشروع "جمعيتى" بوزارة التموين بالانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة للمشروع والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير 2020، وذلك بالتنسيق مع شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات بحيث يتم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة فى إجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع.

وشدد المصيلحي على قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع "جمعيتى" بوزارة التموين بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط وطبقاً لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل في إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة.

والجديد بالذكر بأن شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة بما يقرب من 1500 منفذ وقد تم تشغيل ما يقرب من 200 منفذ حتى الآن وجارى استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة فى المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد المنافذ الت تم افتتحها فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع 4150 منفذ ، كما قام أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتى بعقد اجتماع عاجل بديوان عام وزارة التموين مع مديرى مشروع جمعيتى المركزيين بشركات السلع الغذائية، ومديري مشروع جمعيتى بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لوضع توجيهات وتكليفات معالي السيد الاستاذ الدكتور الوزير موضع التنفيذ، وقد تم التشديد على ضرورة الانتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة فى التوقيتات المحددة، وسرعة الانتهاء من معاينة باقي طلبات المرحلة الثالثة مع تطبيق كافة الشروط والقواعد المنظمة للمشروع على هذه الطلبات بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.





وأكد كمال على أنه فور الانتهاء من تشغيل كافة المنافذ المستوفية للشروط بالمرحلة الثالثة، سيتم مراجعة الاحتياجات المتبقية للشركات من المنافذ المستهدفة، حيث سيتم النظر فى مدى إمكانية فتح مراحل جديدة من مشروع جمعيتى أم لا فى ضوء هذه الاحتياجات وتلك النتائج.

