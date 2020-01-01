شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال إصلاحات بمحور جوزيف تيتو وصلاح سالم 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لإجراء بعض الأعمال بصلاح سالم ومحور جوزيف تيتو، لمدة 3 أيام بسبب تحويلات الكهرباء لمحطة مترو، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرورـ وذلك بمناسبة القيام بتنفيذ مشروع إستكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، حيث سيتم القطع العرضى فى الإتجاهين بالتناوب بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور، ويتم تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الإنتقال للمرحلة التالية إلا عقب الإنتهاء من المرحلة السابقة تماماً ، وإعادة الشئ لأصله دون إجراء أى أعمال غلق ودون إجراء أى تحويلات مرورية نهائياً .

و تشرف إدارة المرور على تنفيذ مشروع دهان أسفل كوبرى مشاة مصر القديمة بالإتجاهين.. سيتم العمل بنصف الإتجاه بالتناوب لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/1/2020، وتنفيذ الأعمال فى ليلة واحدة فقط على أن يتم فتح كامل الطريق أمام الحركة المرورية فى تمام الساعة 6 صباحاً ، ودون الغلق الكلى لنهر الطريق.

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كما ستشرف إدارة المرور، على تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) فى الإتجاهين عن طريق الغلق الكلى للإتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدنى، ستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 4/1/2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المحددة .

وسيتم تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطئ (طريق الخدمة) وحتى إمتداد الطريق البطئ تجاه مناطق الكلية الحربية ، كما سيتم تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يساراً للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.