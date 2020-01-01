شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس غير مستقر لنهاية الأسبوع ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدلات قد تزيد عن 3 درجات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد مع نهاية الأسبوع فترة عدم استقرار بالأحوال الجوية تزامنا مع أول أيام العام الجديد.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الخليج 365"، أن فترة عدم الاستقرار تتمثل فى فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة غدا الخميس، مع نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدل بحوالى درجتين ل 3 درجات حيث تصل درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة بين 8 و9 درجات وهى أقل من المعدل، محذرا المواطنين من برودة الأجواء ليلا وخلال ساعات النهار وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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ويسود اليوم الأربعاء أول أيام السنة الجديدة، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﺣﺮﻛﻪ الملاحة اﻟﺒﺤﺮية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 8 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.