شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. الإسكان تفتح باب حجز 6101 وحدة سكنية فى 13 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، جولة رئيس الوزراء بمشروع ممشى أهل مصر، ولقاء الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لبحث طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات، فضلات عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفييما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مشروع ممشى أهل مصر على النيل، ومن المقرر أن يرأس بعد قليل





كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل التغذية السليمة للأطفال فى مرحلة الإمتحانات لتساعدهم على التركيز فى التحصيل الدراسى





أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه مخطط وصول أول دفعة من عربات القوى "البور" الخاصة بالقطارات المكيفة





تبدأ صباح اليوم الأربعاء لجنتا تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى ،





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء "أول أيام العام الجديد"، طقس مائل للبرودة





أكدت مصادر وزارة النقل أنه متوقع افتتاح وتشغيل محطتى مترو النزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة





يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وعلى خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة

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قامت قوات الأمن بمحيط السفارة الامريكية بالعاصمة العراقية بغداد منذ قليل بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.





أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2019 – 2020





‫أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية‬





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الخميس، ﻃﻘﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ، واﻧﺨﻔﺎض ﻓى درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ.





يحل علينا عام 2020، ليشمل العديد من القضايا المعلقة، والتى من المنتظر أن يفصل بها القضاء خلال الأشهر القادمة





ما بين الحفاوة والمحبة استقبلت الجالية المصرية بالرياض الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الذى يطلق عليه مهندس العلاقات الكنسية مع السعودية





بداية ساخنة لعام 2020 تشهدها الملاعب الانجليزية اليوم مع انطلاق فعاليات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"





التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة سير العمل بالهيئة.



