شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توافق على نقل سجين قرب محل إقامة زوجته المسنة لتتمكن من زيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، وافقت وزارة الداخلية على نقل سجين بالقرب من محل إقامته حتى تتمكن زوجته المسنة من زيارته، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق جميع أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية وإجتماعية، والإستجابة لإلتماسات المواطنين.

ووافقت وزارة الداخلية على التماس إحدى السيدات "مسنة" بنقل زوجها من محبسه بسجن وادى النطرون إلى سجن المرج "مراعاةً لظروفها الصحية" حتى تتمكن من زيارته، حيث تم تقنين إجراءات نقله للسجن المشار إليه تحقيقاً لملتمس المواطنة.

يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة،من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء 5 سجون جديدة بمناطق "جمصة والمنيا وطرة"، مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين، من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، والاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك بإتاحة الفرصة لـ" 21943" سجين للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة ،وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، وذلك قبل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.