شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغردقة مشمس ونسبة الإشغال الفندقى تتخطى 80% بأول أيام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فى أول أيام عام 2020، طقسا مميزا ومشمسا، خاصة مدينة الغردقة، وخاصة مع وجود تدفق سياحي كبير خلال الأيام الماضية للاحتفال بأعياد رأس السنة بفنادقها ومنتجعاتها المميزة والتي احتفلت جميعها أمس بالعام الجديد وسط حالة من البهجة والفرحة للسياح الذين اختاروا البحر الأحمر لقضاء احتفالات رأس السنة فيها من جنسيات مختلفة قد تتعدي الـ 33 جنسية حول العالم.

ومنذ الساعات الأولي من صباح أول أيام العام الجديد، أشرقت الشمس علي شواطئ البحر الأحمر بطقس جيد ومميز، ومع اعتدال في درجات الحرارة، أقبل السياح على الشواطئ لممارسة الأنشطة البحرية والرحلات المختلفة لهم.

من جانبه، أعلن أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن فنادق البحر الأحمر استقبلت العام الجديد باحتفالات مميزة وادخلت الفرحة على كل ضيوفها من كل دول العالم، مؤكدا أن الجميع كان سعيدا، وكانت الاحتفالات مبهرة، وذلك في اكثر من 230 فندقا علي مستوي مدن محافظة البحر الأحمر.

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وأضاف العماري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإشغال الفندقي تخطت الـ80%، وهناك فنادق النسبة بها وصلت 100%، مؤكدا أن أغلب الفنادق ستكرم العاملين بها علي المجهود الذي بذلوه خلال احتفالات رأس السنة لتقديم خدمة مميزة لكل السياح الوافدين للبحر الأحمر.

وكشف أبو الحجاج أن أكثر الجنسيات وصولا للبحر الأحمر الألمان، في الغردقة يليهم الاوكرانيين ثم الإنجليز بينما في مرسي علم للهولنديين والبلجيك أرقام معينة في نسب الوصول لكن بعد الألمان ايضا موضحا ان الالمان الأكثر وصولا للبحر الأحمر من بين 33 جنسية تقريبا.

وتابع: أن الأجهزة الأمنية قامت بمجهود جبار وكبير وتابعت منذ أيام مضت تأمين الفنادق بشكل أكبر لتأمين المحتفلين بالعام الجديد من كل العالم، مقدما الشكر لهم علي ما صنعوه من جهد كبير في عملية التأمين.