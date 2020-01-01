ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و2كيلو بانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط "عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام جنايات محكوم عليه في ثلاثة منهم بالسجن المؤبد، ومطلوب التنفيذ عليه في 11حكم حبس، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته "بندقية آلية -12 طلقة - 2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر". تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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