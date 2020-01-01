إصابة جواهرجي في سطو مسلح بالدقهلية.. والأمن يضبط المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية لغز محاولة سرقة تاجر مشغولات ذهبية وإصابته برش خرطوش، وضبطت إثنين من مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات بإصابة "تاجر مصوغات ذهبية" برش خرطوش بالرقبة والوجه، وما قرره أنه عقب غلقه لمحل عمله بدائرة المركز وانصرافه منه متوجهاً لمحل إقامته، وقيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية، حاول مجهولان استيقافه إلا أنه استمر في السير فأطلق أحدهما عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته، وعقب ذلك اصطدمت السيارة قيادته بإحدى الأشجار بالطريق وهربا دون التمكن من سرقته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم "عامل – عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة".

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، تم ضبط العامل وأحد العاطلين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهما بسابقة اتفاقه مع المتهم الهارب على سرقة ما بحوزة المجني عليه من مصوغات ذهبية، نظراً لكونهما مقيمان بذات القرية الكائن بها محله، وعلمهما بحيازته لمشغولات ذهبية وفى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي قاما بالاستعانة بالعامل لمعاونتهما في ارتكاب الواقعة.

تم بإرشاد العاطل ضبط السلاح الناري المستخدم وهو عبارة عن (بندقية خرطوش)، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.