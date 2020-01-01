بعد 8 حوادث .. ضبط تشكيل سرقة السيارات بالإكراه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عناصر تشكيل عصابي لسرقات السيارات، قاما بارتكاب 8 حوادث سرقة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام "عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقي" مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 8 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين، من ضمن السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأضافا بقيامهما بإعادة باقي السيارات المستولى عليها في 6 وقائع لمالكيها عقب التحصل منهم على مبالغ مالية قاما بإنفاقها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.