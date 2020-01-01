في استجابة فورية.. "الحماية المدنية" تنقذ مواطنًا احتجز داخل مصعد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

في استجابة فورية لبلاغ أحد المواطنين، أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة، مواطن عقب احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول.

كانت إدارة شرطة النجدة (بمديرية أمن القاهرة)، تلقت بلاغاً باحتجاز أحد المواطنين داخل مصعد بعقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من فتح باب المصعد يدوياً وإخراج المواطن سالماً ودون إصابات.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المواطن استحسان المواطنين، وتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول.