بينهم سيدة .. ضبط تشكيل سرقة المساكن بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، من صاحب محل مصوغات كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شقته وسرقة "طبنجة مُرخصة له -كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالي 300 جرام -شاشتي تلفزيون -ساعتي يد".

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "عاطلان، لهما معلومات جنائية، وزوجة أحدهما -ربة منزل".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن، وأرشدوا عن المسروقات "الطبنجة و10 طلقات من ذات العيار-مبلغ مالي قدره 29 ألف جنيه"، وأضافوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات السرقة وبيع باقي المسروقات، كما تم ضبط دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" يستخدموه في تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.