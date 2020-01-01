"استغاثة" تقود الشرطة لضبط مسجل خلال تعديه على ربة منزل وسرقتها بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات، باستبيان الأمر، وتم ضبط أحد الأشخاص تبين أنه (مسجل شقى خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "مخدرات، سرقة ".. وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول- مبلغ مالي) وتبين تواجد مالكة الشقة (ربة منزل ومقيمة محل البلاغ "مقيدة بسلك كهربائي").

بسؤال المجني عليها أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها، فوجئت بقيام المتهم بالدخول للشقة عن طريق شباك المطبخ، وتهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وتقييدها بسلك كهربائي، والاستيلاء منها على الهاتف المحمول، والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته كرهاً عنها.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.