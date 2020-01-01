بدءًا من اليوم.. وزير العدل يقرر مد فترة عمل موظفي الشهر العقاري - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارا بأن تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة إضافية ثانية، مدتها 3 ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً، طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، اعتبارا من اليوم 1 يناير 2020.

ونص القرار الوزاري على أن يحصل الأعضاء الفنيون والإداريون والجهاز الإشرافي على 75 جنيها، والموظفون الكتابيون والفنيون على 60 جنيها، وعمال الخدمة المعاونة والحرفيون على 51 جنيها، وذلك مقابل اليوم الواحد بالفترة الإضافية الثانية "الجديدة".

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ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى، وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية التالية.

واختتم القرار على أن يقوم رئيس قطاع الشهر العقاري على تنفيذه.