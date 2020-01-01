3مدرجات ومسرح ومطاعم.. 10 معلومات عن ممشى أهل مصر بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر" والذي ينفذ حاليًا في منطقة الكورنيش من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة.

وينشر الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن الممشى الجديد "ممشى أهل مصر" على النحو التالي:

- بدأ العمل في تنفيذه في 17 أغسطس 2019.

- يتضمن الممشى إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية.

- تقع عمليات التطوير حاليًا في المنطقة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1,8كم.

- يتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم ومتوسط عرض الممشى العلوي 4,5 م ويبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6,5 م.

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- يشمل المشروع إقامة 19مبنى (5 مطاعم - 5 كافتيريات - 56 محلًا تجاريًا - 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة - 3 مدرجات - مسرح بمساحة 275م2).

- يشمل المخطط تراسات ونوافير مائية.

- تم تنفيذ أعمال الخوازيق الشاطئية بإجمالي (626/1011)، كما تم تنفيذ أعمال الخوازيق النيلية بإجمالي (132/ 832).

- تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100%، للمباني (2، و3، و4، و5، و7، و8، و9، و12).

- يجري الانتهاء حاليًا من أعمال الهيكل الخرساني لمبانٍ أخرى وهي (1، و6، 10و، و11، و13، و14، و15، و3 جراجات).

- تم الانتهاء من تصميم أعمال الكهروميكا والبدء في التنفيذ، وتم اعتماد كافة عناصر التشطيبات من الاستشاري العام.