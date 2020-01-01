خصومات ورفع حد الائتمان الاستهلاكي .. تفاصيل مبادرة "اشترى المصري" لبطاقات التموين- مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
حصل الخليج 365 على خطاب من الاتحاد العام للغرف التجارية موجه إلى الشركات والقطاع الخاص للمشاركة في مبادرة "اشتري المصري".
وأكد الخطاب أن مبادرة "اشتري المصري" تأتي تنفيذا لتوجهات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، والتي تأتى في إطار شراكة الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات المعهنية والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك والتي تهدف لرفع حجم الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020.
ومن المقرر أن تشارك الدولة بتقديم منحة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والتذي يصل عددهم لـ65 مليون مواطن،وتتكامل هذه المنحة مع الخصومات التي تم تقديمها من المصانع المصرية، والتي تحدد على حسب القطاع والسلعة، ويضاف إليها خصما إضافيا يقدم من السلاسل التجارية والمحال المشاركة، حيث سيتم تفعيل بطاقة التموين لتعمل كبطاقة اتمان لدى نقاط البيع بالشركة.
ويحق لكافة المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية الاستفادة من المبادرة بالاسعار المخفضة ، كما يرفع البنك المركزي الحد الائتماني الاستهلاكي من 35% إلى 50% خلال تلك الفترة.
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