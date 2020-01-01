"تحيا مصر": سكان الدقي وشيراتون ودمياط وطنطا يستقبلون العام الجديد في شارع ٣٠٦

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال صندوق تحيا مصر، خلال بيان صحفي، إن المئات من سكان الدقي ومساكن شيراتون ودمياط الجديدة وطنطا استقبلوا الدقائق الأولى من العام الجديد في شارع ٣٠٦.

وحرصت شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لمشروع شارع ٣٠٦ على توفير شتى سبل الاحتفال بالعام الجديد داخل مواقع شارع ٣٠٦ لتوفير فرصة مناسبة لكل أفراد الأسرة للاحتفال في أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة.

وجاءت فكرة شارع 306، لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، إذ يهدف شارع ٣٠٦ إلى دعم ريادة الأعمال وإرساء مبادئ الشمول المالي في الشارع المصري عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم مشروعات الشباب الخاصة، مستهدفة خلق أكثر من 10 ألاف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية.

وتم افتتاح 4 مواقع لشارع ٣٠٦ في شيراتون والدقي ودمياط وطنطا حتى الأن، وهناك خطة للتوسع في جميع محافظات مصر، وكل شارع من شوارع 306 هو بمثابة مكان أمن ونظيف للشباب، ومكان لتنزه العائلات، يحصلون فيها علي الخدمات التي يريدونها، ويقدم لهم الطعام وفق الاشتراطات الصحية السلمية، إضافة إلى أن كل المواقع والشوارع بها أماكن للأطفال، وفعاليات خلال الاجازة الأسبوعية.​