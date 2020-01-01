تنفيذ 105 عمارة بـ"سكن مصر".. وزير الإسكان يستعرض إنجازات جهاز الشروق خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا أعده المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بشأن إنجازات جهاز المدينة خلال عام 2019، حيث شملت الإنجازات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنهاء وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان المختلفة والمشروعات الخدمية، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء.

وقال الجزار، في بيان اليوم، فيما يخص مشروعات الإسكان بالمدينة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، وجارٍ تنفيذ (29) عمارة أخري، بنسبة إنجاز بلغت(45%)، وجارٍ تنفيذ 105 عمارات بمشروع سكن مصر بنسبة إنجاز حوالي 52%، وكذا تسليم (1980) وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، من إجمالى (2808) وحدات، وكذا تسليم عدد 390 وحدة من إجمالى 1224 بالمرحلة الثانية بالمشروع.

وفي مجال الطرق، الغيطى إلى أنه تم استهداف خلق محاور جديدة، تتضمن تنفيذ محور عرضى للمدينة بنسبة إنجاز (45%)، وتطوير المحور الشرقى، حيث تتضمن الأعمال إنهاء كافة التقطاعات المباشرة، وتنفيذ طبقة أسفلت رابطة، وإنهاء حارة خدمية بطول ( 8كم)، وكذا صيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية أخرى، وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الاقتصادى لعدد 51 مربعا سكنيا، والإسكان الفاخر بعدد 42 عمارة، وإنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع بـ6 أحياء سكنية، والتى تعادل نسبة 25% من أحياء المدينة، وجارٍ أيضاً تطوير الطرق لعدد 10 أحياء أخرى بنسب إنجاز متقدمة، حيث ساهمت تلك المشروعات فى جذب الإستثمارات للمدينة.

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وفي مجالي الكهرباء والاتصالات، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه بالنسبة للإنارة العامة بالطرق والمحاور الرئيسية، فقد تم تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد، لعدد (6000) كشاف، بإجمالى أطوال طرق (150كم)، ساهمت في توفير الطاقة الكهربائية بنسبة (60%) بتلك المحاور، حيث وصلت نسبة الإنارة بكشافات الليد إلى 95% داخل الأحياء السكنية، وكذا تم إنهاء مشروعات استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة بعدد 8 مناطق بالقطاع الشرقى، والتى تمثل نسبة 85% من إجمالى مناطق العمارات بالمدينة، وجارٍ الاستكمال لأربعة أحياء أخرى، وتنفيذ كهرباء مشروع "سكن مصر"، وكذا الانتهاء من شبكة التليفونات الرئيسية لجميع مناطق المدينة والانتهاء من الشبكة الثانوية بـ 5 مناطق، وجارٍ العمل حالياً فى 3 أحياء أخرى.

وذكر التقرير، أنه تم إنشاء سوق منافذ الخير بالمدينة، وكذا إنهاء 14 سوقا تجارية، وجارٍ تنفيذ سوق تجارية أخرى بمشروع "سكن مصر"، وتنفيذ مركز شباب مدينة الشروق بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتشغيل ملعبين ثلاثيين لخدمة سكان المدينة، وكذا تشغيل وحدة إطفاء بالإسكان العائلى، وتخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية لإقامة مجمع للخدمات الشرطية ومقر لوحدة مرور ميدانى، والسير فى إجراءات إعادة ترخيص أوتوبيسات النقل الداخلي للربط خارجياً، وتشغيل خطي أوتوبيس نقل عام.

وبشأن أعمال المرافق، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بالنسبة لمنظومة مياه الشرب، فقد شملت الأعمال، رفع كفاءة الشبكة وتدعيمها وتأمين الحصة المستقبلية بتشغيل أول محطة تنقية مياه رئيسية خاصة لمدينة الشروق بالعاشر من رمضان، وكذا إسناد أعمال الاتزان الهيدروليكى لشبكات المياه لضبط الضغوط بها وحسن توزيع حصص المياه على الأحياء المختلفة، والبدء بإجراءات طرح وتأهيل رافع المياه الرئيسى بالمدينة، وبالنسبة لمنظومة الصرف الصحى، جارٍ تأهيل الرافع رقم (3) بالكامل ورفع قدرته من (36ألف م3/يوم) : (60ألف م3/يوم)، وجارٍ تنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم بنسبة إنجاز 90 %، واستكمال منظومة صرف مياه الأمطار لتغطى الأنحاء كافة، وإعداد الدراسات اللازمة لترفيق (2011) فداناً، ونقل المرافق المتعارضة مع مسار القطار المكهرب، وكذا الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه والصرف بمشروع "JANNA".