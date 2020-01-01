رئيس الوزراء يتفقد ممشى أهل مصر في جولة نيلية- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير ممشى أهل مصر، خلال جولة نيلية، للوقوف على الأعمال التي تم بدء العمل بها، وكلف رئيس الوزراء أثناء الجولة بتصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل والتي ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى.

تأتي زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر"، بصحبة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من ناحيته، استعرض وزير الإسكان الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر" في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري امبابة بطول 1,8كم، مؤكداً أن تطوير المشروع في هذه المسافة سيكون نموذجاً تجريبياً؛ تمهيداً لتطبيقه في المناطق المطلة على النيل بباقي المدن التي يمر بها النهر على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير الكورنيش في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى إمبابة يتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم ومتوسط عرض الممشى العلوي ( 4,5) م، في حين يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي (6,5) م، لافتاً إلى أن المشروع يشمل إقامة 19مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحاً بمساحة 275م2، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، ونوافير مائية.