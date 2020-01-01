وزير التنمية المحلية يلتقي نواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الأكاديمية للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.

واستعرض شعراوي، خلال اللقاء، محاور تطوير التنمية المحلية فيما يخص سياسات وتشريعات الإدارة المحلية والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ونظم العمل وتقديم الخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية والموارد المحلية وتطوير منظومة التخطيط، كما عرض محاور دور الوزارة فيما يخص التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات وتطبيق اللامركزية والحوكمة ودعم وتمكين الإدارة المحلية.

وأشار اللواء شعراوي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والمحافظات فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، كما عرض الوزير محور التطور المؤسسي للوزارة والمحافظات، مؤكدًا أنه يتم دعم التطور المؤسسي للوزارة من خلال مراجعة وتطوير رؤية الوزارة ومجالات عملها، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، ووضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف في الهيكل التنظيمي.

كما أشار الوزير، إلى أن ملف العمل المؤسسي لملفات الوزارة، شهد فتح ملفات هامة من ضمن مهام الوزارة ومنها المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وملف السكان وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وفيما يخص التطوير المؤسسي للمحافظات، قال الوزير، إنه يتم وضع هيكل تنظيمي جديد للمحافظات والمراكز والقرى وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء وسيتم العمل بتلك الهياكل خلال الفترة المقبلة حيث تم العمل بها في محافظتي قنا وسوهاج عبر برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وعرض شعراوي، الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص ملف التدريب ورفع قدرات الكوارد البشرية في الإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تنظم دورات تدريبية على كافة مستويات قيادات المحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حيث سيتم خلال العام المالي الحالي تنظيم حوالي 140 دورة تدريبية يستفيد منها حوالي 10 آلاف.

كما وفرت الوزارة فرص الدراسة والتدريب خارج مصر لعدد من شباب الإدارة المحلية والكوادر المختلفة في دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة إلى ترسيخ ممارسات التخطيط التشاركي من أسفل لأعلى ووضع خطط إستراتيجية متوسطة الأجل، كما استعرض بعض البرامج التنموية التي تنفذها الوزارة في بعض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارة المعنية مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج وبرنامج حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة الخدمات عبر ميكنة كافة المراكز التكنولوجية والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة ورفع قدرات وتدريب مسئولي المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات.

وطلب شعراوي من نواب المحافظين الجدد، التعاون مع المحافظين في المحافظات التي يعملون بها: "تعاونوا مع المحافظين واستفيدوا من خبراتهم بما يعود بالنفع على خدمة الموطنين، لازم المواطن يشعر بوجودكم عن طريق الاستماع إلى مشاكله وشكواه في القرى والنجوع مثل المركز والمدينة".

وطالب الوزير، النواب الجدد، بالتفاعل مع الشكاوى والمشكلات التي تعرضها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بما يساعد في بناء علاقة تعاون واحترام متبادل بينكم وبين الإعلام بما يفيد الوطن والمواطن: "ادرسوا الملفات جيدًا ولا تتسرعوا في اتخاذ القرارات لعدم الرجعة فيها"، فضلًا عن البحث عن المبادرات والأفكار الجديدة المبتكرة لحل المشاكل والتحديات الخاصة بالمواطنين.

وأكد شعراوي، أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون الجيد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص بما يساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمبادرات الدولة الخاصة بايجاد فرص عمل ومنها برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية شعور المواطن بقوة الدولة خاصة في ملفات إزالة التعديات أو الإشغالات أو المخالفات في الشارع المصري.

كما أكد الوزير، ضرورة البحث عن افكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات خاصة فيما يخص المحاجر والإعلانات والتقنين بما يساعد في تحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة والحالية، مشيرًا إلى أهمية دور نواب المحافظين في زيادة وعي المواطنين بالمحافظات بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بما يساعد الدولة في تنفيذها.

وقدم الوزير الشكر للدكتورة رشا راغب وكافة العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود التي يقوموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد وعدد من الموارد المحلية بالمحافظات والجهاز الإداري للدولة.

وفي نهاية اللقاء قدم نواب المحافظين الجدد الشكر للوزير على الجهود التي يقوم بها في دعم نواب المحافظين وعلى ما قدمه خلال المحاضرة والخبرات الكبيرة التي نقلها لهم.