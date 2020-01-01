مصر | "هنوفرلك شغل في بلدنا".. عربيان ينصبان على سائق في التجمع

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على رجل وسيدة يحملان جنسية دولة عربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على سائق والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالتجمع الخامس.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مسئولي أحد الفنادق كائن بدائرة القسم بوجود مشاجرة داخل الفندق.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرفي المشاجرة الطرف الأول: "سائق مقيم بمحافظة المنوفية" وطرف ثان: شقيقان، رجل وامرأة" يحملان جنسية دولة عربية.

وبسؤل الطرف الأول قرر بسابقة تعرفه على الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واللذان قررا له بحضورهما للبلاد بغرض السياحة وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ وسداد قيمة الحجز، وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولتهما واستوليا منه على مبلغ مالي (50 ألف جنيه)، إلا أنه ارتاب في أمرهما فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي، إلا أنهما رفضا ذلك فحدثت بينها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الأول أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

