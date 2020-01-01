مصر | "استغاثة" تقود الشرطة لضبط مسجل خلال تعديه على "سيدة مقيدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغاثة" تقود الشرطة لضبط مسجل خلال تعديه على "سيدة مقيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مسجل شقي خطر لتعديه على ربة منزل داخل شقتها وسرقتها بالإكراه في الزيتون بالقاهرة.

وتعود بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات، وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص تبين أنه مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "مخدرات، سرقة"، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول- مبلغ مالي) وتبين تواجد مالكة الشقة (ربة منزل ومقيمة محل البلاغ "مقيدة بسلك كهربائي").