مصر | "استغاثة" تقود الشرطة لضبط مسجل خلال تعديه على "سيدة مقيدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغاثة" تقود الشرطة لضبط مسجل خلال تعديه على "سيدة مقيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات، وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص تبين أنه مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "مخدرات، سرقة"، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول- مبلغ مالي) وتبين تواجد مالكة الشقة (ربة منزل ومقيمة محل البلاغ "مقيدة بسلك كهربائي").
وبسؤال المجني عليها أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للشقة عن طريق شباك المطبخ، وتهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وتقييدها بسلك كهربائي، والاستيلاء منها على الهاتف المحمول، والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته كرهاً عنها.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.