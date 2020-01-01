مصر | تجديد حبس سيدة وشقيقها بتهمة النصب في التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سيدة وشقيقها بتهمة النصب في التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس سيدة وشقيقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على سائق، وإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية، والاستيلاء منه على 50 ألف جنيه في التجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا، مفاده تلقي بلاغ من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود إخطار من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية، دائرة القسم، بوجود مشاجرة داخل الفندق.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع كل من طرف أول، "إبراهيم.، 31 عام، سائق، ومقيم شبين الكوم منوفية، وطرف ثان "جميلة، 31 عام، ومقيمة محل البلاغ، و"يونس، 24عام، ومقيم بنفس العنوان (شقيق الثانية).

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وبسؤل الأول، قرر بسابقة تعرفه على الطرف الثاني، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقررا له بحضورهما للبلاد بغرض السياحة، وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ، وسداد قيمة الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق،

وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه، إلا أنه ارتاب في أمرهما، فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي، إلا أنهما رفضا ذلك، فحدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

وبمواجهة الطرف الثاني، بما جاء بأقوال الأول أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق